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Движение транспорта по улице Пушкина открыли, но тротуары еще не готовы

Движение транспорта по улице Пушкина открыли, но тротуары еще не готовы

Со вчерашнего вечера вновь открылось движение транспорта по улице Пушкина на участке от проспекта Ленина до улицы Малышева.

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