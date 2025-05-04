Политолог Подлесный: Запад будет следить за визитом Си Цзиньпина в Россию

В Россию 7–10 мая с официальным визитом прибудет председатель КНР Си Цзиньпин. Его приезд станет не только данью уважения памятной дате — 80-летию Победы, — но и укажет на позицию китайского лидера в отношениях с США и Европой.
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