"Вы нас не напугаете!": Между Россией и Таджикистаном произошел громкий скандал

ВЧ

Владимир Черноморский

Говорит о дружбе народов, хорошая дружба с автоматами в Крокусе бегать и расстреливать Россиян, собрать всех и домой отправить и запретить въезд полностью, пусть своих зверьков сам кормит и трудоустраивает, где родился там и пригодился, не стыда не совести, за руку впоймали его граждан, а он ещё чего то требует. Когда уже наша страна научится называть вещи своими именами. Боится что его граждане от отсутствия у себя работы спросят с него и сметут с должности, а Россия должна решать его проблемы. Не попутал ли берега. Насильники и тунеядцы пусть строят свое будущее в своей стране, а о том что русских выгнали, убивая и насилуя забыл, дали им независимость и они едут опять к нам в зависимость.Такого добра нам не надо. Пусть запомнит, ему Россия ничего не должна, во как запел. Для нас он никто и зовут его никак