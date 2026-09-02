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Царьград

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Захарова сообщила об отсутствии запроса на агреман для посла США

Захарова сообщила об отсутствии запроса на агреман для посла США

Мария Захарова сообщила, что Россия до сих пор не получила запроса на агреман для нового посла США. Это заявление сделано на Восточном экономическом форуме, проходящем с 1 по 4 сентября во Владивостоке.

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