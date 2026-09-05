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В Узбекистане основная ставка может снизиться с 14% до 12%

В Узбекистане основная ставка может снизиться с 14% до 12%

Центральный банк Узбекистана может продолжить цикл снижения основной ставки в ближайшие годы. Аналитики ING прогнозируют, что к концу 2026 года ставка опустится с текущих 14% до 13,5%, а к концу 2027-го — до 12%.

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