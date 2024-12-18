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Фидан: Турция не будет проводить операцию в Сирии, если она решит курдский вопрос

Фидан: Турция не будет проводить операцию в Сирии, если она решит курдский вопрос

Турция не будет проводить военную операцию в Сирии против курдских "Сил народной самообороны" (СНС), если новые власти страны установят полный контроль над территорией страны, включая районы проживания курдов.

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