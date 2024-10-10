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Инвалида из Сестрорецка задержали за самоудовлетворение с подростками

Инвалида из Сестрорецка задержали за самоудовлетворение с подростками

Сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего инвалида из Сестрорецка. Он принуждал подростков к коллективному самоудовлетворению.

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