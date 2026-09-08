В Новосибирске цены на бензин у частных АЗС достигли 159 рублей

Ценовая ситуация на топливном рынке Новосибирска остаётся неоднородной. Федеральные сети удерживают стоимость бензина в узком диапазоне, тогда как независимые АЗС выставляют цены, отличающиеся в разы.
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