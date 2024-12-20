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Очередная "важная" новость

Очередная "важная" новость

Не успели мы охолонуть от недавнего предложения запретить друг другу дарить спиртное, как вдруг. В Госдуме начали обсуждение запрета на пропаганду эгоистичного, потребительского и одинокого образа жизни.

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Комментарии
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ВЧ
Владимир Черемисин
В 30-е годы прошлого века и у Ильфа с Петровым, и в публицистике Кольцова нечто подобное очень точно было охарактеризовано как ГОЛОВОТЯПСТВО СО ВЗЛОМОМ. Повторение - мать учения???
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11 час.
саша пупкин
Блядь можт там им премии за самую идиотскую затею дают??? Другого объяснения в голову не приходит. А до денег они сука жадные))
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10 час.
Иван Ураганов
Чем дальше,тем дурнее,пора дупу менять.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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1 час.

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