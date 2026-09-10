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Володин посетил посетил Ботанический сад им. Н.И. Вавилова в Саратове

Володин посетил посетил Ботанический сад им. Н.И. Вавилова в Саратове

Председатель ГД Вячеслав Володин посетил Ботанический сад им. Н.И. Вавилова, где завершился второй этап реконструкции.

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