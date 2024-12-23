Советник Уолтц: победа Трампа изменила подход Запада к украинскому конфликту

Западные союзники Украины после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США переключились с заявлений о готовности выдавать Киеву карт-бланш при оказании помощи на поиск способов урегулирования конфликта.
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