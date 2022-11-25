Приколисты

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Волшебная штука брак! Есть в нём нечто магическое! Женятся зайки с котиками, а разводятся коровы с козлами...

Волшебная штука брак! Есть в нём нечто магическое! Женятся зайки с котиками, а разводятся коровы с козлами...

- Чего такой довольный?- Теща на 23-е спиннинг углепластиковый подарила.- Так она ж тебя ненавидит!?- А я несколько дней гундосил: Ненавижу углепластиковые спиннинги! Недай Бог кто-нибудь подарит углепластиковый спиннинг!.

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