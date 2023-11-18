Армения и Азербайджан подпишут мирный договор, но “пока карандашом”

Помощник азербайджанского президента напомнил, что договор — процесс двусторонний. И о Карабахе тоже напомнил, притом весьма недвусмысленноХикмет Гаджиев, помощник Ильхама Алиева, написал в соцсети, что Баку стремится к миру и нормализации двусторонних отношений с Ереваном.