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Майкл Мэлоун: «Не хочется видеть, как «Санз» прохаживаются с метлой по нашей площадке после четвертого матча»

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун после третьего подряд поражения от «Финикса» (102:116, 0-3) в очередном матче полуфинала Западной конференции выразил надежду, что команде удастся избежать сухого поражения в серии.

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