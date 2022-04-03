Капризов установил рекорд "Миннесоты" по набранным очкам за сезон

В ночь на воскресенье "дикари" встречались с "Каролиной" и добились победы со счетом 3:1. На 11-й минуте первого периода Капризов превзошел достижение Марьяна Габорика по количеству набранных очков за сезон, отдав голевую передачу Матсу Цуккарелло.