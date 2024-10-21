Израиль готовит атаки на сайты, связанные с финансовыми операциями "Хезболлы"

В воскресенье Израиль заявил о подготовке атак на веб-сайты, связанные с финансовыми операциями «Хезболлы» в Ливане, и призвал жителей немедленно покинуть эти районы, поскольку Израиль усиливает атаки там и в Газе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии