Беспилотник уничтожен: ПВО отразила атаку в Воронежской области

Высокую эффективность, оперативно обнаружив и нейтрализовав украинский беспилотник, нарушивший воздушное пространство Воронежской области, продемонстрировали силы противовоздушной обороны, сообщил глава региона Александр Гусев 12 августа в своем Telegram-канале.
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