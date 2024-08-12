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Беспилотник уничтожен: ПВО отразила атаку в Воронежской области

Беспилотник уничтожен: ПВО отразила атаку в Воронежской области

Высокую эффективность, оперативно обнаружив и нейтрализовав украинский беспилотник, нарушивший воздушное пространство Воронежской области, продемонстрировали силы противовоздушной обороны, сообщил глава региона Александр Гусев 12 августа в своем Telegram-канале.

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