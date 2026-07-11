Прогноз погоды на 1️⃣2️⃣ июля. 🌤️ Переменная облачность. 🌧️ В отдельных районах кратковременные дожди, 🌩️ грозы.
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Прогноз погоды на 1️⃣2️⃣ июля. 🌤️ Переменная облачность. 🌧️ В отдельных районах кратковременные дожди, 🌩️ грозы.
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