«Кого вообще волнует 13-е место?» Риккардо недоволен поведением Цуноды

«Кого вообще волнует 13-е место?» Рикккардо недоволен поведением ЦунодыGetty Images / Red Bull Content PoolАвстралийский гонщик RB Даниэль Риккардо удивился, что его напарник Юки Цунода так болезненно воспринял указание команды отдать ему 13-е место на Гран При Бахрейна.
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