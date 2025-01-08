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Пушилин: Донбасс прочно встаёт на мирные рельсы

Пушилин: Донбасс прочно встаёт на мирные рельсы

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс прочно встаёт на мирные рельсы. «Несмотря на продолжающиеся боевые действия по освобождению республики, Донбасс прочно встаёт на мирные рельсы: продолжаем развивать промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг», — сказал он ТАСС.

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