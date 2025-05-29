Наир Тикнизян: "Локомотив" отклонил €2 млн от "Црвены Звезды"

Наир Тикнизян, защитник "Локомотива", требует больше игрового времени и хочет покинуть команду. Сербская "Црвена Звезда" предложила за него €2 млн, но клуб отклонил предложение, ведя дальнейшие переговоры.
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