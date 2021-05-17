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Москва вооружилась скальпелем на Ближнем Востоке

Москва вооружилась скальпелем на Ближнем Востоке

У России прочные позиции на Ближнем Востоке, она ведёт диалог с обеими сторонами палестино-израильского конфликта.

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Россиянин
Скальпель это не пинцет и микроскоп, а прежде всего хирургический инструмент. Скальпелем обычно отрезают ненужное. В данном случае, Израиль это как злокачественное образование на Ближнем востоке. Со времен образования ведет себя со своими соседями крайне агрессивно. Перессорились со всем арабским миром. Тихая война идет со дня основания Израиля. Арабы никогда не смирятся с существованием Израиля. Поэтому, аФФтор, выбирай выражения и думай о чем пишешь.

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