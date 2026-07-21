ЕС призвали ускорить разработку ИИ из-за риска зависимости от США

Вице-председатель Еврокомиссии Хенна Вирккунен в интервью Financial Times заявила, что Евросоюзу необходимо ускорить разработку собственных моделей искусственного интеллекта, чтобы не попасть в зависимость от третьих стран, которые могут использовать доступ к технологиям как геополитический инструмент давления.