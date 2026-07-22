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ДНИ

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Маск решил переснять "Одиссею" нейросетью

Маск решил переснять "Одиссею" нейросетью

Илон Маск вновь вмешался в разговор о будущем кино и искусственного интеллекта. Глава xAI сообщил, что сервис Grok Imagine должен до конца 2026 года создать полнометражный фильм по мотивам «Одиссеи» Гомера.

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