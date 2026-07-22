Маск решил переснять "Одиссею" нейросетью

Илон Маск вновь вмешался в разговор о будущем кино и искусственного интеллекта. Глава xAI сообщил, что сервис Grok Imagine должен до конца 2026 года создать полнометражный фильм по мотивам «Одиссеи» Гомера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии