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Китай

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Китай и Россия договорились расширять гуманитарное сотрудничество

Пекин, 13 декабря /Синьхуа/ -- Член Госсовета КНР Шэнь Ицинь и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в среду по видеосвязи приняли участие в 24-м заседании Китайско-российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, пообещав расширять двустороннее сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.

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