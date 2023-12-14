Китай и Россия договорились расширять гуманитарное сотрудничество

Пекин, 13 декабря /Синьхуа/ -- Член Госсовета КНР Шэнь Ицинь и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в среду по видеосвязи приняли участие в 24-м заседании Китайско-российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, пообещав расширять двустороннее сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.