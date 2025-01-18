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Чемпионат мира по гандболу-2025. Германия сыграет с Чехией, Норвегия встретится с Португалией, Египет против Хорватии и другие матчи

19 января пройдут очередные матчи предварительного раунда. Чемпионат мира по гандболу Мужчины Предварительный раунд Группа А Хернинг, Дания Польша – Швейцария – 17.

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