БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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На Урале мигрант-водитель автобуса ударил ребёнка по голове из-за просьбы выдать сдачу монетами

На Урале мигрант-водитель автобуса ударил ребёнка по голове из-за просьбы выдать сдачу монетами

Скриншот видео Инцидент произошёл в автобусе №107 утром 7 октября в городе Березовский Свердловской области.

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