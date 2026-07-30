В США открыли центр интеграции гиперзвуковых систем, ускорив разработку оружия нового поколения

Гиперзвуковое оружие / © Kratos Defense Новый Центр интеграции полезных нагрузок Индианы стоимостью 50 миллионов долларов, расположенный в городе Крейн (штат Индиана), увеличит возможности Kratos по поддержке программ создания американского гиперзвукового оружия.
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