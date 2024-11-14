ФСБ России рассказала о сорванной операции по угону российского вертолета Очередная операция военной разведки Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России была сорвана ФСБ.
«Не поможет даже смена пола»: лётчик рассказал, как ликвидируют завербованных Украиной
Комментарии
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Александр Ляшенко
"Противник вышел на нашего летчика через Telegram и предложил круглую сумму за перегон вертолёта на Украину.! Вопрос к служащим ВС РФ, что вы делаете в соцсетях,находясь при выполнении?Нанимаетесь на подработку, походя ищите спутницу. или напрямую торгуете гостайной!Министр О, Белоусов, что с этим "феноменом" делают и какие последствия от их дел, неужели случай с Кузьменковым вас ничему не научил!Сколько материнских слёз пролилось из-за попадания смартфонов служащих ВС РФ, в руки ГУР и СБУ!
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