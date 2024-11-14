«Не поможет даже смена пола»: лётчик рассказал, как ликвидируют завербованных Украиной

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Комментарии
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Александр Ляшенко
&quot;Противник вышел на нашего летчика через Telegram и предложил круглую сумму за перегон вертолёта на Украину.! Вопрос к служащим ВС РФ, что вы делаете в соцсетях,находясь при выполнении?Нанимаетесь на подработку, походя ищите спутницу. или напрямую торгуете гостайной!Министр О, Белоусов, что с этим &quot;феноменом&quot; делают и какие последствия от их дел, неужели случай с Кузьменковым вас ничему не научил!Сколько материнских слёз пролилось из-за попадания смартфонов служащих ВС РФ, в руки ГУР и СБУ!
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