В Клетнянском районе Брянской области демонтировали незаконный забор

Забор ограничивал доступ к воде и лесу, нарушал Водный кодекс и правила пожарной безопасности.Брянская природоохранная прокуратура добилась через суд демонтажа ограждения, которое мешало жителям свободно пользоваться лесными участками и подходить к водоёму.