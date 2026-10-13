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Новости Брянска

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В Клетнянском районе Брянской области демонтировали незаконный забор

В Клетнянском районе Брянской области демонтировали незаконный забор

Забор ограничивал доступ к воде и лесу, нарушал Водный кодекс и правила пожарной безопасности.Брянская природоохранная прокуратура добилась через суд демонтажа ограждения, которое мешало жителям свободно пользоваться лесными участками и подходить к водоёму.

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