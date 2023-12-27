Глава ФПБК Бородин: Ивлеева и Киркоров должны "искупить вину" в зоне СВО

Участники скандальной "голой" вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой должны поехать в зону проведения военной спецоперации, убежден глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
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