Эмоциональный момент: Дойна Сулак и ее дочь Николета выступили дуэтом

Одна из любимых молдавских певиц Дойна Сулак поделилась со зрителями особенно эмоциональным моментом: дуэтом со своей дочерью Николетой Сулак В видео, опубликованном в социальных сетях, они исполняют чувственную и глубокую песню Pasăre cu Pene Albastre на музыку Евгения Доги и слова Вероники Микле.