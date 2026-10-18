На данный момент украинские дроны-камикадзе, видимо, идущие по известному маршруту через Прибалтику, атакуют объекты в Санкт-Петербурге.
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