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Харрис заподозрили в использовании сережек-наушников во время дебатов с Трампом

Харрис заподозрили в использовании сережек-наушников во время дебатов с Трампом

Американский музыкант Джонни Кинг заподозрил кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис в использовании сережек-наушников во время дебатов с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом, о чем рассказал в соцсетях.

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