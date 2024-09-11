Харрис заподозрили в использовании сережек-наушников во время дебатов с Трампом

Американский музыкант Джонни Кинг заподозрил кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис в использовании сережек-наушников во время дебатов с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом, о чем рассказал в соцсетях.
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