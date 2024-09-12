Алексей Венедиктов предложил изучать в школах «Исторические хроники» Николая Сванидзе

Журналист и историк скончался на 70-м году жизниБывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом) выразил соболезнования в связи со смертью журналиста, историка и правозащитника Николая Сванидзе.
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