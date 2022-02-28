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По поручению Председателя СК России налажен прямой контакт с правоохранительными органами Донбасса

По поручению Председателя СК России налажен прямой контакт с правоохранительными органами Донбасса

По поручению Председателя СК России А.И. Бастрыкина управлением правового обеспечения и международного сотрудничества ведомства совместно с Главным следственным управлением проработан вопрос о взаимодействии с правоохранительными органами Луганской и Донецкой народных республик по вопросу расследования преступлений на территории Донбасса.

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