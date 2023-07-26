Закон и Порядок

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Потрогать Родину-Мать — получить уголовное дело

Потрогать Родину-Мать — получить уголовное дело

Юрий Кот Похоже, у туристок из Краснодара, которые жаловались на видео, что не успели проехать к месту отдыха из-за трагедии на Крымском мосту, нашлась подружка.

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Комментарии
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Дмитрий Грудцын
Да и смотреть там особо не на что, харя среднестатистическая, сиськи как блины и в таком то возрасте
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10 час.
Вера Голубь
Очередная тупая овца! Хоть бы достойных бабушек и дедушек не приплетала к своему моральному уродству!
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10 час.
Анфиса Иванова
А я вообще к теме &quot; Потрогать Родину&quot; !  Смотрите, нам показали видео прущихся на отдыхА молодых девок... мужиков... компаний молодых и здоровых ...с плотоядными улыбками и харями довольных жизнью . - в то время, когда в те самые минуты на полях СВО оборвались и обрываются жизни защитников страны от врага ! Враг пытается одолеваеть нашу  страну, гибнут солдаты и командиры, а их жены, подруги, родители остаются без своих родимых сыновей, дочерей, мужей, отцов !  А этим , духом подонков, нужнее развлекаловка и наглая вне военная свобода  &quot; патриотов&quot;...  Вот так их  &quot; трогает&quot; Родина!  Ненавижу таких !
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9 час.

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