Юрий Кот Похоже, у туристок из Краснодара, которые жаловались на видео, что не успели проехать к месту отдыха из-за трагедии на Крымском мосту, нашлась подружка.
Потрогать Родину-Мать — получить уголовное дело
Комментарии
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Дмитрий Грудцын
Да и смотреть там особо не на что, харя среднестатистическая, сиськи как блины и в таком то возрасте
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10 час.
Вера Голубь
Очередная тупая овца! Хоть бы достойных бабушек и дедушек не приплетала к своему моральному уродству!
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10 час.
Анфиса Иванова
А я вообще к теме " Потрогать Родину" ! Смотрите, нам показали видео прущихся на отдыхА молодых девок... мужиков... компаний молодых и здоровых ...с плотоядными улыбками и харями довольных жизнью . - в то время, когда в те самые минуты на полях СВО оборвались и обрываются жизни защитников страны от врага ! Враг пытается одолеваеть нашу страну, гибнут солдаты и командиры, а их жены, подруги, родители остаются без своих родимых сыновей, дочерей, мужей, отцов ! А этим , духом подонков, нужнее развлекаловка и наглая вне военная свобода " патриотов"... Вот так их " трогает" Родина! Ненавижу таких !
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9 час.
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