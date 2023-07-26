Потрогать Родину-Мать — получить уголовное дело

Да и смотреть там особо не на что, харя среднестатистическая, сиськи как блины и в таком то возрасте

Анфиса Иванова

А я вообще к теме " Потрогать Родину" ! Смотрите, нам показали видео прущихся на отдыхА молодых девок... мужиков... компаний молодых и здоровых ...с плотоядными улыбками и харями довольных жизнью . - в то время, когда в те самые минуты на полях СВО оборвались и обрываются жизни защитников страны от врага ! Враг пытается одолеваеть нашу страну, гибнут солдаты и командиры, а их жены, подруги, родители остаются без своих родимых сыновей, дочерей, мужей, отцов ! А этим , духом подонков, нужнее развлекаловка и наглая вне военная свобода " патриотов"... Вот так их " трогает" Родина! Ненавижу таких !