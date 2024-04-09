Мусульмане всего мира 10 апреля встречают один из священных праздников — Ураза-байрам, знаменующий завершение месяца обязательного поста.
Блага души
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мусульмане всего мира 10 апреля встречают один из священных праздников — Ураза-байрам, знаменующий завершение месяца обязательного поста.
Свежие комментарии