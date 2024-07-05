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Новости экономики России

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Доллар, сдавайся - игра закончена

Финита ла комедия. Опросы показывают, что правые наберут от 190 до 250 из 577 мест в Национальном собрании, спреды доходности европейских облигаций сужаются, а инвесторы бросаются сломя голову покупать изрядно подешевевшие французские активы.

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