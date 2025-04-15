Путин заявил об улучшении макроэкономических показателей РФ

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что макроэкономические показатели страны продолжают улучшаться, что было отмечено в завершении заседания президиума Госсовета, посвященного развитию инфраструктуры.
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