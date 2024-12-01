Кто соавтор Библии? Или где проходит грань между обманом и самообманом

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svobodaalex

Хочется возразить автору,кто то же создал окружающий мир,вселенную наконец!Это и есть вселенский разум БОГ создатель всего,а вот религии и расы были созданы и подкорректированы пока не понятно кем, толи дьяволом, толи прилетавшими гуманоидами с очевидной целью--регулировать количество населения на Земле! Ведь все войны на Земле не прекращаются никогда именно из-за разных рас и религий в основном! Тем самым регулируют количество населения а когда это слабо помогает,тогда появляются массовые эпидемии и это происходит циклически! Ведь было много цивилизаций!