Интересный разговор случился на днях в комментариях. Спорили о том, является ли религия обманом или самообманом.
Кто соавтор Библии? Или где проходит грань между обманом и самообманом
Комментарии
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svobodaalex
Хочется возразить автору,кто то же создал окружающий мир,вселенную наконец!Это и есть вселенский разум БОГ создатель всего,а вот религии и расы были созданы и подкорректированы пока не понятно кем, толи дьяволом, толи прилетавшими гуманоидами с очевидной целью--регулировать количество населения на Земле! Ведь все войны на Земле не прекращаются никогда именно из-за разных рас и религий в основном! Тем самым регулируют количество населения а когда это слабо помогает,тогда появляются массовые эпидемии и это происходит циклически! Ведь было много цивилизаций!
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13 час.
Алексадр Савельев
Спасибо автору, Хорошо раскрыл тему.
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12 час.
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