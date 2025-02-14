В Приморье нелегальным мигрантам предлагают заключать контракты для участия в СВО

В Приморье нелегальные мигранты смогут заключать контракты для участия в СВО, сообщает PRIMPRESS. С 5 февраля к иностранным гражданам, которые находятся на территории Российской Федерации незаконно, применяется режим высылки.
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