💊 А вы знали, что в Екатеринбурге был разработан препарат, который спас тысячи жизней? Это сульфидин.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
💊 А вы знали, что в Екатеринбурге был разработан препарат, который спас тысячи жизней? Это сульфидин.
Свежие комментарии