Игорь Кузнецов

Всё правильно, вопрос в том - а кто будет подписывать "капитуляцию Украины" если война не объявлена? Могли быть переговоры об очередном "примерении" в Стамбуле в марте 2022 года с президентом Украины. Тогда Россия объявила о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях, отвели войска и что получили? Зеленский, скорее всего, быстро "сдристнёт" куда-то на Запад ещё до 20.01.25. Там, на Украине, начнётся "раздрай". И это один из вариантов. В любом случае нам не следует торопиться, прото добивать укробандеровцев по всей линии фронта. А потом - поговорим с США, какой там будет "миропорядок" в Европе.