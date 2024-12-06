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Вероятность компромисса России с США — околонулевая

Вероятность компромисса России с США — околонулевая

Елена  Панина "Шансы на достижение компромисса на данный момент равны нулю. В тот момент, когда люди в Киеве начнут понимать, что Россия ни за что не пойдёт по предложенному ими пути, могут появиться лазейки и возможности", — заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью  CNN.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Всё правильно, вопрос в том - а кто будет подписывать &quot;капитуляцию Украины&quot; если война не объявлена? Могли быть переговоры об очередном &quot;примерении&quot; в Стамбуле в марте 2022 года с президентом Украины. Тогда Россия объявила о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях, отвели войска и что получили? Зеленский, скорее всего, быстро &quot;сдристнёт&quot; куда-то на Запад ещё до 20.01.25. Там, на Украине, начнётся &quot;раздрай&quot;. И это один из вариантов. В любом случае нам не следует торопиться, прото добивать укробандеровцев по всей линии фронта. А потом - поговорим с США, какой там будет &quot;миропорядок&quot; в Европе.
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5 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Одна ракета &quot;Циркон&quot; запущенная по Елустоуну решить сразу множество проблем. И мы голыми руками заберём себе всю Украину, выселив в ЕС всех укро-фашистов. Только и всего.
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5 час.
Владимир Соловьев
Идею ударить атомом по России подала Юлия Тимошенко. В Сирии банды наёмников,  но не принадлежащие никакой стране, однако воюющих за их интересы, самое время вспомнить про Юлию! Это будет &quot;привет&quot; Трампу и всей Америке, на предполагаемых переговорах!
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3 час.

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