Поздравляем учащуюся XI класса Чайковскую Валерию и классного руководителя Бородину Елену Александровну с дипломом II степени в городском этапе конкурса по профилактике электротравматизма среди учащихся учреждений образования г.
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