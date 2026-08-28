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Путин проведет встречи с учителями и победителями олимпиад перед Днем знаний

Президент России Владимир Путин в субботу, 29 августа 2026 года, проведет беседу с учителями и победителями олимпиад в преддверии Дня знаний, который отмечается 1 сентября.

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