Путин проведет встречи с учителями и победителями олимпиад перед Днем знаний

Президент России Владимир Путин в субботу, 29 августа 2026 года, проведет беседу с учителями и победителями олимпиад в преддверии Дня знаний, который отмечается 1 сентября.
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