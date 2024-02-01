Новый БТР-22 показали на фото

разрабатывался на базе проверенных временем и вооруженными конфликтами агрегатов серийного БТР-82А. У машины есть немало важных отличий, благодаря которым она соответствует современным особенностям ведения боевых действий.
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