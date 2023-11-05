Новые кадры последствий прилета «Искандера» по церемонии награждения боевиков из 128-й бригады (ВИДЕО 18+)

И Иван Удивительно читать Ёрлика Швийцера,- нет ни одной его заметки, без дачи указаний, что делать, кого ставить в какую позу и в какой он сам стоИт. Боком, или роком? Вот и сейчас: "перенимать у нацистов их методы". Так что ?, придурок, факт награждения укр боевиков (и в том числе за убийство российских солдат) надо было встречать оркестром, а не тем, о чём статья? Т.е. под видом смотрите: я -хороший, бла-бла, а потом -бац- и выдаёт полную подлость с дебелизмом. И так в каждом комментарии. (И о "новых принципах физики" недавно с иронией комментировал, что можно применять старые запчасти). Т.е. на лицо - скрывающий "лавровым листиком" свои враждебные загибы мозга мерзавец. Иван Ше.

Erl Schweizer Ну это же прекрасно Иван, плыви всегда по течению поближе к тем берегам, где аплодируют. У моего же пароходика свой движок, иду своим курсом. Зачем читаешь? Ты и так ведь умный, кто думает иначе, у тебя он враг, пусть будет так.