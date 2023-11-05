Появились новые кадры последствий прилета российской ракеты «Искандер» по церемонии награждения боевиков из 128-й бригады в н.
Новые кадры последствий прилета «Искандера» по церемонии награждения боевиков из 128-й бригады (ВИДЕО 18+)
Комментарии
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И
Иван
Удивительно читать Ёрлика Швийцера,- нет ни одной его заметки, без дачи указаний, что делать, кого ставить в какую позу и в какой он сам стоИт. Боком, или роком? Вот и сейчас: "перенимать у нацистов их методы". Так что ?, придурок, факт награждения укр боевиков (и в том числе за убийство российских солдат) надо было встречать оркестром, а не тем, о чём статья? Т.е. под видом смотрите: я -хороший, бла-бла, а потом -бац- и выдаёт полную подлость с дебелизмом. И так в каждом комментарии. (И о "новых принципах физики" недавно с иронией комментировал, что можно применять старые запчасти). Т.е. на лицо - скрывающий "лавровым листиком" свои враждебные загибы мозга мерзавец. Иван Ше.
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2 д.
Erl Schweizer
Ну это же прекрасно Иван, плыви всегда по течению поближе к тем берегам, где аплодируют. У моего же пароходика свой движок, иду своим курсом. Зачем читаешь? Ты и так ведь умный, кто думает иначе, у тебя он враг, пусть будет так.
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2 д.
И
Иван
Вот-вот, свой движок мерзавца, сработанный в Крыжополе из старых, использованеных, и отработанных свой срок деталей... Ибо, ты всё же не ответил по существу: Так что, надо было с оркестром и строем радоваться награждению укр боевиков, слать им поздравления, чтоб не попасть,- в рамках описуеммой ситуации (!!!),- в твоём вражеском понимании, в "перенимать у нацистов"? Ёрлик, ты сам не можешь понять свою тупизну, полную. Я не плыву, я говорю в пределах логики и хоть какой-то, но истины. И студентов своих учил этому. Но тебе логику не понять, ты же ни разу не был ну просто логичен. Вот как с "перенимать" в описываемой ситуации. Твой курс - не "свой", ты ошибаешься,- он не в рамках логики вообще, а потому дебилен. Иван Ше.
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2 д.
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