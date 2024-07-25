Трамп раскритиковал обращение к нации «жуликоватого» Байдена

Бизнесмен, 45-й президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал выступление действующего главы Белого дома Джо Байдена в Овальном кабинете 24 июля, когда тот обратился к нации после выхода из предвыборной гонки.
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