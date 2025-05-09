Дрю Хэнлен: «Опрос показывает, что многие не осознают реального влияния Тайриза Халибертона на игру команды»

О развязке второго матча с «Кливлендом» «Это было невероятно! Забавный момент: я привел сестру и племянника на игру против «Бакс», где «Пэйсерс» отыграли 7 очков за минуту до конца [в 5-м матче первого раунда].
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